На берегу главного притока Волги пройдет экологический субботник

Экологическая акция «Вода России» пройдет 5 августа на месте слияния Камы и Гайвы

На берегу Камы, которая является главным и самым большим притоком Волги, пройдет экологическая акция «Вода России». Об этом сообщили в пресс-службе акции, пресс-релиз находится в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В рамках мероприятия, которое состоится 5 августа, планируется очистить территорию на месте слияния Камы и Гайвы. Для этого всем желающим раздадут необходимый инвентарь. Акция продолжится обедом, мастер-классами, а также развлекательной и образовательной программой. После завершения субботника всех гостей ждет концертная программа с живой музыкой и лотерея с призами.

Соорганизаторами масштабной уборки выступают Министерство природных ресурсов и экологии региона и Ассоциация «Лига переработчиков макулатуры».

Ранее в июле более 200 человек приняли участие в очистке природной зоны «Кондуки» в Тульской области. Уборкой занимались волонтеры, экологи, чиновники, представители Минприроды РФ и министерства природных ресурсов и экологии региона. Всего было собрано 462 мешка мусора.

