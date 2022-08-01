Совративший 15-летнюю российскую школьницу экс-депутат объяснился

В Красноярске совративший школьницу экс-депутат заявил, что девочка «сама привязалась»

В Красноярске совративший 15-летнюю школьницу экс-депутат поселка Логовой заявил, что девочка «сама привязалась». Такое объяснение россиянин дал телеканалу «ТВК-Красноярск».

59-летний мужчина не стал отрицать, что находился в близких отношениях с несовершеннолетней. «Молодая девушка, моя ученица, уже взрослая, выпускница, девятый класс. Как-то привязалась, так получилось. Все было добровольно. Мы музыкальными делами занимались», — отметил бывший депутат.

Он признался, что раскаивается в своем поступке. В отношении него возбудили дело по статье 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») УК РФ.

29 июля сообщалось, что экс-депутат совратил подростка, вступив с ней в сексуальные отношения. О преступлении стало известно, когда девушка пришла к врачу. Он подтвердил, что та находится на 14-й неделе беременности.

Подозреваемый баллотировался в депутаты с 2010 по 2015 год. На данный момент он нигде не работает.