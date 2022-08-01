Россия обвинила США и ЕС в заморозке диалога по антитеррору

Глава департамента в МИД РФ Тарабрин обвинил США и ЕС в заморозке диалога по антитеррору

Директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин заявил РИА Новости, что США и Евросоюз (ЕС) под надуманными предлогами заморозили диалог с Москвой по борьбе с терроризмом.

«Сотрудничество между Россией и США в сфере антитеррора сейчас фактически заморожено», — сказал глава департамента.

Также Тарабрин обвинил Вашингтон в том, что он под надуманным предлогом в одностороннем порядке решил приостановить профильные встречи в рамках диалога высокого уровня под эгидой внешнеполитических ведомств России и США. «Похожая ситуация сложилась и с Евросоюзом по его вине», — пояснил он.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что условием для разрыва дипломатических отношений между Россией и США может стать вооруженное столкновение стран. Сенатор назвал поддержание отношений «минимальной возможностью для диалога».