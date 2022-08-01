ЦБ назвал главные инфляционные риски

Центробанк назвал волатильный рубль в числе главных проинфляционных рисков

Российский Центробанк (ЦБ) назвал назвал волатильный рубль и быстрый рост потребкредитования в числе основных проинфляционных рисков в ближайшей перспективе. Об этом говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике, выдержки из него приводит РИА Новости.

Выделяя основные проинфляционные риски, ЦБ упомянул волатильность обменного курса рубля, слишком быстрое снижение интереса россиян к сбережениям и скачок потребительского кредитования.

Также в банке заключили, что в будущем Россию ожидает «более растянутый», но менее глубокий спад экономики. В 2022 году спад ВВП страны будет фиксироваться в диапазоне шести-четырех процентов, предсказывают специалисты Банка России. Отдельно представлен прогноз по четвертому кварталу года — от минус 12 процентов до минус 8,5.

В июне объем выданных россиянам валютных кредитов вырос до максимума с 2019 года — до 70,7 миллиарда рублей (1,25 миллиарда долларов) против 45,2 миллиарда рублей (0,72 миллиарда долларов) в мае. Объем выдачи займов в валюте увеличивается второй месяц подряд, в несколько раз превышая средние показатели последнего времени. В то же время общий объем задолженности по таким кредитам падает — к началу июля он достиг 32,2 миллиарда рублей (0,62 миллиарда долларов, минус 14 процентов по сравнению с майским показателем).