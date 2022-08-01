Иран заявил о нежелании создавать ядерное оружие

Глава ядерной программы Ирана: Тегеран не будет использовать возможность создавать оружие

Тегеран не будет использовать свои технические возможности для создания ядерного оружия, хоть и имеет для этого все необходимое, заявил глава ядерной программы Ирана Мохаммад Эслами. Об этом сообщает агентство Reuters.

«У Ирана есть техническая возможность, чтобы создавать атомные бомбы, но такая программа не стоит на повестке дня», — заявил он и подчеркнул нежелание страны создавать ядерное оружие.

Согласно материалам СМИ, Иран уже обогащает уран до 60 процентов, что превышает предельный уровень в 3,67 процента, который является достаточным для использования в ядерной энергетике. Для полноценного создания ядерного оружия массового поражения необходим уран, обогащенный до 90 процентов.

Ранее вышеуказанный уровень был установлен в Совместном всеобъемлющем плане действий от 2015 года, из которого в 2018 году в одностороннем порядке вышли США, наложив на Тегеран дополнительные санкции.