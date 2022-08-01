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Жених пошутил над внешностью невесты при гостях и испортил свадьбу

Жених пользовательницы Reddit сравнил ее с манекеном из-за макияжа и испортил свадьбу

Фото: Tom The Photographer / Unsplash

Жених пользовательницы Reddit с никнеймом Face-Abstract7679 сравнил ее с манекеном и испортил свадьбу. Своей историей она поделилась на соответствующем сайте.

Девушка рассказала, что в 20 лет увлеклась макияжем, который впоследствии стал для нее источником дохода и придал уверенности в себе. «У меня всегда были проблемы с самооценкой. Кроме того, я интроверт, застенчивый и тревожный человек, что усугубляет ситуацию», — пояснила она. При этом избранник нередко саркастично шутил о ее профессии. Однако юзерша призналась, что не ожидала высмеивания своей внешности в день бракосочетания.

«Во время торжественной речи жених посмотрел на меня и сказал: "Здесь моя невеста, которая выглядит как манекен из универмага с этим макияжем". Я была ошеломлена. Гости стали непринужденно смеяться надо мной. Я почувствовала такую ярость, что не знала, как ее сдержать. Подождав, когда его родители окажутся рядом, я набросилась на него», — указала пользовательница, отметив, что сделала мужчине выговор.

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В свою очередь избранник обвинил девушку в том, что она слишком остро отреагировала на его слова и унизила перед родственниками. Юзерша также добавила, что возлюбленный три дня обижался на нее, а затем потребовал извинений.

В июне сообщалось, что сотрудница магазина одежды Кейтлин Ирвин пошутила во время работы на кассе и разозлила возлюбленную клиента. Согласно видео, когда продавщица протягивала покупателю пакет с приобретенной обувью, шнур от ее бейджа зацепился за его ручки. «В этот момент парень попытался потянуть пакет к себе, и я в шутку сказала: "Заберете меня с собой?"» — описала ситуацию девушка и добавила, что после этого она рассмеялись вместе с посетителем бутика. Далее автор ролика отметила, что спутница клиента пришла в ярость из-за произошедшего.

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Алина Гостева
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