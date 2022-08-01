В Карачаево-Черкесии определили лучшего косаря

Лучшим косарем в Карачаево-Черкесии стал житель аула Верхняя Мара

В Карачаевском районе Карачаево-Черкесии на перевале Гум-Баши состоялся районный конкурс косарей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рашид Темрезов.

«Свое мастерство продемонстрировали 15 участников из всех поселений Карачаевского района. Самому старшему участнику — 70 лет!» — рассказал он.

Победителем стал Дудов Ренат из Верхней Мары. Почетное второе место занял косарь Чомаев Мурат из аула Нижняя Теберда, а замкнул первую тройку житель Нижней Мары Энвер Лепшоков. «От всей души поздравляю победителя и призеров!» — написал Темрезов.

По словам главы республики, с давным пор в горных аулах Карачаево-Черкесии во второй половине лета начинался сенокос. «В этих населенных пунктах чуть ли не каждая семья уходила на сенокос, да и сейчас это занятие не утратило свою актуальность. Именно благодаря трудолюбию косарей нам в Карачаево-Черкесии удалось сохранить активное овцеводство, разведение крупного рогатого скота и лошадей», — добавил он.