Москвичи бросились скупать жилье на популярном курорте

«ДОМУС»: спрос на жилье в Крыму со стороны москвичей вырос на 14 процентов

По итогам июня 2022 года спрос на недвижимость в Крыму со стороны москвичей вырос более чем на 14 процентов по сравнению с маем. О том, что жители столицы практически бросились скупать жилье на популярном курорте, говорится в исследовании агентства недвижимости «ДОМУС», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

До июня интерес к жилью в Крыму не рос начиная с марта текущего года. Наиболее заметно спрос увеличился во вторичном сегменте — число запросов в этой категории выросло на 23,5 процента, в то время как спрос на новостройки увеличился только на 1,8 процента. Желание клиентов приобрести именно готового жилье в «ДОМУС» объяснили вымыванием наиболее интересных предложений на первичном рынке и подорожание стройматериалов.

При этом общий спрос в июне 2022 года оказался на 7,8 процента ниже, чем в июне 2021-го. На вторичном рынке показатель упал на 1,6 процента, на первичном — на 16 процентов. За полгода заинтересованность москвичей в недвижимости на курорте снизилась на 21 процент относительно января-июня 2021 года. При этом спрос на новостройки сократился на 36,2 процента, а спрос на «вторичку» вырос на 0,5 процента.

Ранее россиянам назвали город в Крыму с подешевевшим жильем. Им оказался Севастополь, где средняя стоимость объекта в начале июля составила 8,8 миллиона рублей, что на 11,2 процента меньше, чем в начале второго квартала.