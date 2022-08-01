Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Кейт Миддлтон вышла в свет в коротких шортах и привлекла внимание публики

Кейт Миддлтон надела льняные шорты бренда Holland Cooper и привлекла внимание публики

Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Герцогиня Кембриджская Кэтрин привлекла внимание публики фанатов своим выходом в свет в коротких шортах. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что Кейт Миддлтон приняла участие в регате парусных яхт против Новой Зеландии, организованной благотворительным фондом 1851 Trust в Плимуте. Известно, что монаршая особа является патроном организации.

Материалы по теме:
Всплыли Как стать принцессой, если ты бывшая наркоманка, официантка и пловчиха
ВсплылиКак стать принцессой, если ты бывшая наркоманка, официантка и пловчиха
23 мая 2018
Властная красота. Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
Властная красота.Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
3 июня 2021

На спортивное мероприятие знаменитость надела кашемировый джемпер в контрастную полоску бренда Erdem и белые льняные шорты Holland Cooper за 199 фунтов стерлингов (около 15 тысяч рублей). Ее образ дополнили классические кеды Superga стоимостью 59 фунтов стерлингов (4,4 тысячи рублей).

Читатели издания восхитились внешним видом супруги принца Уильяма и принялись высказывать свое мнение в комментариях. «Должно быть, Меган Маркл завидует. Пока она скрывает шишки на ногах и живот, Кейт Миддлтон ходит в открытой одежде и выглядит как олимпийская чемпионка», «У Кэтрин красивые ноги», «Всегда выглядит потрясающе», «Шорты сидят на ней гораздо лучше, чем на Маркл», — писали юзеры.

В июне дети герцога и герцогини Кембриджских появились на семейной фотосессии в дешевой одежде масс-маркетовых брендов. Согласно материалу, дочь королевских особ Шарлотта была одета в синее клетчатое платье бренда Mango, стоимость которого составляет 26 фунтов стерлингов (1772 рубля), а принц Джордж — в футболку марки Gap за 13 фунтов стерлингов (886 рублей).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
Порт Одессы покинуло первое судно с украинским зерном
Мясников назвал главную опасность выявленного у Чубайса синдрома Гийена-Барре
Хуснуллин рассказал об импортозамещении в строительстве
Российские металлурги попросили о помощи
Кадыров обвинил НАТО в причастности к конфликту между Сербией и Косово
Назван российский регион с самым доступным бензином
В Китае назвали вероятную причину посадки Пелоси на Тайване
В российском регионе рыболовное судно выбросило штормом на мель
Погрузившийся под воду российский город сняли на видео
Российская промышленность столкнулась с резким падением импорта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.