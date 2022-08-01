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Раскрыты детали роскошной жизни самого молодого миллиардера в мире

Сын миллиардера Мохаммед Авале Мустафа регулярно позирует на фоне роскошных автомобилей

Фото: @momphajnr

Журналисты раскрыли детали роскошной жизни самого богатого ребенка Нигерии. На посты, появившиеся на странице мальчика в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), обратили внимание в Ladbible.

Речь идет о десятилетнем Мохаммеде Авале Мустафе — наследнике нигерийской интернет-звезды и генерального директора компании по обмену валюты Lagos Bureau De Change Исмаила Мустафы. Отмечается, что последний оценивает собственный капитал в 15 миллионов долларов (919 миллиардов рублей), поэтому обеспечивает сыну безбедное существование.

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Известно, что мальчик, которого называют самым молодым миллиардером в мире, ведет страницу в соцсети и регулярно публикует фотографии, демонстрируя атрибуты роскошной жизни. Например, он позирует на фоне дорогих автомобилей Lamborghini Aventador и Bentley Flying Spur в одежде люксовых брендов, таких как Gucci, Versace, Prada и других.

Публикации Мустафы привлекают внимание публики, на данный момент на его страницу подписаны более миллиона человек.

В апреле 2021 года дети богатых родителей показали роскошный образ жизни после карантина. Так, например, телезвезда Хлои Хан сфотографировалась во время обеда в ресторане в графстве Йоркшир, поставив сумку бренда Louis Vuitton на стол. При этом бизнесмена Майкла Маддалони запечатлели в классическом костюме перед белым автомобилем Lamborghini.

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Майя Пономаренко
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