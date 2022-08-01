Рэпер Mystikal задержан по обвинению в изнасиловании

Рэпера Mystikal задержали в Луизиане по обвинению в изнасиловании

Американский рэпер Mystikal арестован по обвинению в совершении нескольких преступлений, включая сексуальное насилие. Об этом сообщает Hawaii News Now.

51-летнего Майкла Тайлера (настоящее имя рэпера) задержали 31 июля в Луизиане, США. Ему были предъявлены обвинения сразу по нескольким пунктам, включая изнасилование первой степени, домашнее насилие и грабеж. В настоящий момент полиция ведет расследование. Сумма залога пока не установлена.

Ранее исполнитель уже привлекался к ответственности. В 2003 году он обвинялся в изнасиловании и вымогательстве. Тайлера приговорили к шести годам тюремного заключения. В 2012 году рэпера обвинили в домашнем насилии, через пять лет — снова в изнасиловании. Последнее обвинение было снято за отсутствием доказательств.

Ранее в августе итальянский суд снял со сценариста Пола Хаггиса обвинения в сексуальном насилии.