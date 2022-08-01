Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Рэпер Mystikal задержан по обвинению в изнасиловании

Рэпера Mystikal задержали в Луизиане по обвинению в изнасиловании

Фото: k66 / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Американский рэпер Mystikal арестован по обвинению в совершении нескольких преступлений, включая сексуальное насилие. Об этом сообщает Hawaii News Now.

51-летнего Майкла Тайлера (настоящее имя рэпера) задержали 31 июля в Луизиане, США. Ему были предъявлены обвинения сразу по нескольким пунктам, включая изнасилование первой степени, домашнее насилие и грабеж. В настоящий момент полиция ведет расследование. Сумма залога пока не установлена.

Ранее исполнитель уже привлекался к ответственности. В 2003 году он обвинялся в изнасиловании и вымогательстве. Тайлера приговорили к шести годам тюремного заключения. В 2012 году рэпера обвинили в домашнем насилии, через пять лет — снова в изнасиловании. Последнее обвинение было снято за отсутствием доказательств.

Ранее в августе итальянский суд снял со сценариста Пола Хаггиса обвинения в сексуальном насилии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Блинкен назвал условие применения США ядерного оружия
Осужденный «хозяин Анапы» выиграл судебный процесс против руководства колонии
В ООН заявили о получении запроса России на расследование удара по Еленовке
Россию призвали подтвердить принципы недопустимости ядерной войны
Предсказана «смерть» PlayStation 4
Банкам Китая предрекли потерю сотен миллиардов долларов из-за массового бойкота
Запрету иностранных акций для россиян предложили альтернативу
Мужчина угнал пикап, приехал к военным и предупредил их о пришельцах и драконах
Автор знаменитой песни Бейонсе решил избавиться от дома в США
Спрос на жилье на российском курорте увеличился среди москвичей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.