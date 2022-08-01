Суд снял со сценариста Пола Хаггиса обвинения в сексуальном насилии

Итальянский суд снял с режиссера и сценариста Пола Хаггиса обвинения в сексуальном насилии

Итальянский суд снял с режиссера и сценариста Пола Хаггиса обвинения в сексуальном насилии. Об этом сообщает Variety.

Как заявил судья, для дальнейшего расследования по делу Хаггиса нет никаких оснований. Также была отклонена апелляция прокурора о восстановлении для режиссера домашнего ареста.

69-летний Хаггис был задержан 19 июня в южном регионе Италии Апулии по обвинению в сексуальном насилии. Суд назначил ему меру пресечения в виде ограничения свободы. Всего Хаггис провел под домашним арестом в гостинице города Остуни 16 дней.

Предполагаемой жертвой, выдвинувшей обвинения против режиссера, стала 28-летняя британка. Сценарист «Малышки на миллион» и «Казино "Рояль"» познакомился с ней в апреле на фестивале комедийных фильмов в Монте-Карло. 12 июня они снова встретились в Остуни на мероприятии Allora Fest. Как сообщается, в течение следующих дней Хаггис и его знакомая ночевали в одном номере отеля. Тогда кинодеятель якобы принуждал женщину к сексу, после чего бросил ее в аэропорту в «плохом физическом и психическом состоянии». По словам режиссера, секс с иностранкой был по обоюдному согласию.

Ранее сообщалось о том, что женщина, обвинившая музыканта Боба Дилана в изнасиловании, отозвала свой иск спустя 50 лет.