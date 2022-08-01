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Вдова Ельцина ответила на слова Зюганова об отказе занять любой пост в 90-е

Вдова Ельцина ответила на слова лидера КПРФ Зюганова об отказе занять любой пост в 90-е
Наина Ельцина

Наина Ельцина. Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Первый президент постсоветской России Борис Ельцин, находясь у власти в 1990-е годы, ни при каких обстоятельствах не мог предложить председателю КПРФ Геннадию Зюганову «любой пост», как об этом заявил лидер коммунистов. Так ответила на его слова вдова бывшего главы государства Наина Ельцина, ее комментарий размещен на странице «Ельцин-центра» во «ВКонтакте».

«Он [Ельцин] был совершенно непримирим к той античеловеческой идеологии, которую вы защищали. Весь этот ваш неосталинизм, ненависть к общечеловеческим ценностям, имперские лозунги были абсолютно неприемлемы для Бориса», — заявила она.

В дополнение к этому она назвала чушью утверждения Зюганова о сооружении «Ельцин Центра» в Екатеринбурге «американцами», а также о чрезмерно высоких тратах на его содержание и об отсутствии в музее экс-президента упоминаний о Великой Отечественной войне.

Ранее Геннадий Зюганов заявил, что однажды Ельцин после своего переезда в Москву сделал ему карьерное предложение, но он отказался. Зюганов подчеркнул, что не видел в жизни более нетрезвого и вероломного правителя. Лидер КПРФ добавил, что несколько раз заявлял в беседе с нынешним российским президентом Владимиром Путиным и в Государственной Думе, что «Ельцин Центр» в Екатеринбурге был специально «сооружен американцами».

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Игорь Дмитров
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