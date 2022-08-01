В Литве спрогнозировали волну украинских беженцев к осени
В Литве прогнозируют новую волну украинских беженцев, с которой страна может столкнуться осенью. Об этом заявила представитель литовского подразделения Международного комитета Красного Креста Лука Лесаускайте, передает ТАСС.
Лесаускайте отметила, что во многих украинских городах разрушена инфраструктура центрального отопления и водоснабжения, а поэтому с наступлением холодов люди могут снова начать перебираться в страны Европы.
Литва, отметила представитель Красного Креста, разрекламирована как благоприятное место для убежища, а поэтому в страну может хлынуть значительное число беженцев.
Сейчас в Литве уже находится 60,5 тысячи беженцев из Украины. В Вильнюсе утверждают, что страна является одним из лидеров ЕС по числу принятых переселенцев.
В мае Министерство социальной защиты и труда Литвы сообщило, что страна не сможет принять еще более четырех тысяч беженцев. По данным ведомства, в республике закончились помещения, куда можно было бы расселить украинских граждан.