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Стилист назвала россиянкам модное окрашивание волос летом 2022 года

Стилист Лейла Свеженцева назвала голографические переливы цвета модным окрашиванием волос

Фото: Unsplash

Арт-директор салона красоты «ЛС–Студия» и творческий партнер бренда L'Oreal Professionnel Paris Лейла Свеженцева назвала россиянкам модные окрашивания волос лета 2022 года. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру» в понедельник, 1 августа.

По мнению стилиста, однотонное окрашивание с использованием натуральных оттенков не утратило своей актуальности. Так, в нынешнем сезоне в трендах будут коричневые, карамельные, песочные, черные, медные и русые тона.

Кроме того, как отмечает эксперт, также трендовыми станут окрашивания с применением техники на голографические переливы цвета, которые отлично подходят обладательницам холодных блондинистых локонов, и money pieсe — методика, при которой осветляются только пряди у лица. По словам парикмахера, во втором случае подобный контраст подчеркивает черты лица и загар.

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Вдобавок в список модных окрашиваний попали розовые, холодные стальные, теплые пшеничные и кремовые оттенки. Последним цветом можно легко скрыть седину и освежить образ, считает Свеженцева. Данный тон подходит как взрослым женщинам, так и молодым девушкам, особенно со смуглой кожей и темными глазами, поясняет специалистка.

В завершение арт-директор упомянула «скрытое» и пиксельное окрашивания, а также брондирование. В первом случае мастер окрашивает пряди в зоне затылка в один или несколько ярких цветов, а во втором — на волосах визуально создаются четкие геометрические фигуры из разных оттенков. Что касается брондирования, то с ним можно получить плавный переход от темного к светлому тону, что придаст локонам здоровый блеск и сияние, заключает эксперт.

В апреле стилист и международный креативный директор по колористике в компании Evo Hair Том Смит дал советы по подготовке волос к окрашиванию. Он заявил, что начинать подготовку к данной процедуре необходимо за две недели до посещения салона красоты. Так, следует отказаться от тонирующих средств, таких как фиолетовый шампунь и оттеночный бальзам.

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Мария Винар
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