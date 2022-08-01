В Туле откроют новый Центр детского творчества и парк динозавров

В Туле в Центральном городском парке откроют аттракцион «Затерянный мир»

В Туле в рамках проекта по благоустройству парков откроют новые активные зоны отдыха для детей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Тульские парки — это не просто дорожки и лавочки, а целая философия отдыха», — заявил губернатор области Алексей Дюмин, обратив внимание, что в городе ежегодно проводятся работы по обновлению территорий и их наполнению.

Так, в ближайшее время в Центральном городском парке планируется открыть Центр детского творчества, для которого проводится закупка мебели и специализированного оборудования. Также разработан проект реконструкции семейной аллеи аттракционов, где жители и гости Тулы смогут посетить парк динозавров «Затерянный мир».

Дюмин подчеркнул что к настоящему моменту, в Пролетарском парке уже создан большой веревочный парк, а в Баташевском саду отремонтированы пешеходные дорожки, установлены системы освещения и видеонаблюдения, а также площадки для отдыха у воды.

Ранее в июле глава Железноводска Евгений Бакулин заявил о намерении создать на курорте зоны с гамаками для лечебного сна. По словам мэра, среди гостей города появилось новой течение — «лесной сон»: на Лермонтовском терренкуре все чаще стали встречаться «вооружившиеся подушками и одеялами» туристы, отдыхающие на лавочках.