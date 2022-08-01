Названо число имеющих право на прибавку к пенсии работающих пенсионеров в России

ПФР сообщил, что право на перерасчет пенсий в РФ имеют около 10 млн работающих пенсионеров

Пенсионный фонд России (ПФР) назвал число работающих пенсионеров, имеющих право на ежегодный перерасчет пенсий. Там отметили, что прибавку могут ожидать около 10 миллионов россиян, передает ТАСС.

«С 1 августа пенсионеры, работавшие в 2021 году, начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере в результате ежегодного перерасчета. Увеличение происходит автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд не нужно», — пояснили в ПФР.

На перерасчет без заявления имеют право получатели страховых пенсий по старости и инвалидности, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в Пенсионный фонд в 2021 году.

Отмечается, что размер прибавки будет индивидуальным, он зависит от зарплаты работающего пенсионера в прошлом году и объема перечисленных страховых взносов и коэффициентов. Также учитывается год выхода на пенсию.

О перерасчете пенсий для части россиян объявил 31 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он сообщил, что с 1 августа в силу вступит ряд нововведений, среди прочего предполагающих повышение пенсий работающим пенсионерам.

