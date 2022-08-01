Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Названо число имеющих право на прибавку к пенсии работающих пенсионеров в России

ПФР сообщил, что право на перерасчет пенсий в РФ имеют около 10 млн работающих пенсионеров

Фото: Nikolay Gyngazov/ Globallookpress.com

Пенсионный фонд России (ПФР) назвал число работающих пенсионеров, имеющих право на ежегодный перерасчет пенсий. Там отметили, что прибавку могут ожидать около 10 миллионов россиян, передает ТАСС.

«С 1 августа пенсионеры, работавшие в 2021 году, начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере в результате ежегодного перерасчета. Увеличение происходит автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд не нужно», — пояснили в ПФР.

На перерасчет без заявления имеют право получатели страховых пенсий по старости и инвалидности, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в Пенсионный фонд в 2021 году.

Отмечается, что размер прибавки будет индивидуальным, он зависит от зарплаты работающего пенсионера в прошлом году и объема перечисленных страховых взносов и коэффициентов. Также учитывается год выхода на пенсию.

О перерасчете пенсий для части россиян объявил 31 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он сообщил, что с 1 августа в силу вступит ряд нововведений, среди прочего предполагающих повышение пенсий работающим пенсионерам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Великобритании рассказали о «леденящей душу» угрозе Путина
Названо число имеющих право на прибавку к пенсии работающих пенсионеров в России
Москвичи раскритиковали некогда самый популярный столичный рынок
Вступил в силу запрет на поставки российского угля в Евросоюз
Россиянам назвали преимущества наличных
Алжир заявил о готовности присоединиться к БРИКС
Вучич поблагодарил Россию за поддержку по ситуации в Косово
Мужчина сбросил 35 килограммов за восемь месяцев и раскрыл секрет похудения
В ОПЕК заявили об отказе от конкуренции с Россией
Вероятность появления купюры номиналом 10 000 рублей в России оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.