Трагическая смерть пилота во время крушения самолета поставила в тупик полицию

В США пилот погиб при загадочных обстоятельствах, спрыгнув с падающего самолета

В США пилот погиб при крушении легкомоторного самолета, спрыгнув с него перед ударом о землю. Об этом пишет New York Post.

Как сообщает издание, 23-летний Чарльз Хью Крукс (Charles Hew Crooks) из Северной Каролины находился на борту воздушного судна вместе со вторым пилотом. Тело мужчины было найдено в 30 милях (48 километрах) от места крушения. На нем не было парашюта — предполагается, что он упал с высоты 1000 метров. Второй пилот отделался легкими травмами.

Смерть молодого человека поставила местную полицию в тупик. Как рассказал начальник оперативного отдела Управления по чрезвычайным ситуациям округа Уэйк Даршан Патель (Darshan Patel), он никогда не сталкивался с подобным и назвал случившееся «уникальной» трагедией, произошедшей при загадочных обстоятельствах.

По словам сотрудников правоохранительных органов, до сих пор остается неизвестным, каким образом Крукс оказался за пределами самолета. Полиция также не исключила вероятность возбуждения уголовного дела.

Ранее в июне сап-серферы спасли жизнь пилоту самолета, который разбился на озере Леди Берд в США. Мужчина не справился с управлением воздушного судного из-за механических проблем и упал в водоем. Авиакатастрофу увидели отдыхающие на озере туристы.