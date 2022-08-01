Российского полицейского задержали при получении многомиллионной взятки

В Москве задержали подполковника полиции за попытку получить взятку в 10 миллионов рублей

В Москве силовики задержали 40-летнего подполковника полиции за коррупцию. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, офицер попросил у потерпевших 10 миллионов рублей за возбуждение дела в отношении мошенников. 29 июля правоохранители пресекли получение взятки.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере. В отделе полиции проводят проверку.

Ранее стало известно, что в Челябинске сотрудники УФСБ совместно со следователями регионального управления Следственного комитета России (СКР) задержали заместителя начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по региону Артема Дубровина по подозрению в коррупции.