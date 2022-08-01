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США разработали план по возвращению к ядерной сделке с Ираном

Байден заявил, что США разработали план по полному возвращению к ядерной сделке с Ираном

Фото: Susan Walsh / AP

Соединенные Штаты вместе с союзниками разработали план по полному возвращению к ядерной сделке с Ираном. Об этом заявил американский президент Джо Байден, передает ТАСС.

Он отметил, что возобновление работы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) позволит избежать получения иранскими властями ядерного оружия.

«В координации с нашими союзниками и региональными партнерами мы разработали предложение по полному взаимному возврату к осуществлению СВПД, чтобы гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие», — заявил Байден.

Кроме того, американский лидер выразил готовность США оперативно обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, в том числе ядерным. Он напомнил, что даже в разгар холодной войны Вашингтон и Москва смогли работать вместе ради обеспечения стратегической стабильности в мире.

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Николай Чигасов
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