США разработали план по возвращению к ядерной сделке с Ираном

Байден заявил, что США разработали план по полному возвращению к ядерной сделке с Ираном

Соединенные Штаты вместе с союзниками разработали план по полному возвращению к ядерной сделке с Ираном. Об этом заявил американский президент Джо Байден, передает ТАСС.

Он отметил, что возобновление работы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) позволит избежать получения иранскими властями ядерного оружия.

«В координации с нашими союзниками и региональными партнерами мы разработали предложение по полному взаимному возврату к осуществлению СВПД, чтобы гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие», — заявил Байден.

Кроме того, американский лидер выразил готовность США оперативно обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, в том числе ядерным. Он напомнил, что даже в разгар холодной войны Вашингтон и Москва смогли работать вместе ради обеспечения стратегической стабильности в мире.