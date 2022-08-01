Пони пристрастился к пиву и стал мэром

Daily Star: пони Патрик, живущий в пабе, стал мэром британской деревни Кокингтон

Мэром британской деревни Кокингтон стал пони по кличке Патрик, который живет в пабе и пристрастился к пиву Guinness. Об этом сообщает издание Daily Star.

Первоначально хозяин пони Кирк Петракис приводил пони в паб в надежде использовать его в качестве терапевтического животного. Кроме того, Патрик посещал группы для восстановления психического здоровья, больницы и специальные школы. Постепенно он превратился в местную знаменитость. В пабе для него выделили отдельный уголок. Теперь пони часто можно заметить за распитием напитков.

Политическая карьера Патрика началась после петиции, которую подписали сотни жителей Кокингтона. Они предлагали отдать ему пост главы деревни, пустующий с 2019 года, когда скончался прежний мэр Дон Миллс.

В итоге питомца Петракиса признали неофициальным мэром Кокингтона и первым мэром-пони в Великобритании. Хозяева соорудили для него специальный офис с подсветкой и эмблемой в виде фиолетового мака.

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