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Пони пристрастился к пиву и стал мэром

Daily Star: пони Патрик, живущий в пабе, стал мэром британской деревни Кокингтон

Фото: Shutterstock

Мэром британской деревни Кокингтон стал пони по кличке Патрик, который живет в пабе и пристрастился к пиву Guinness. Об этом сообщает издание Daily Star.

Первоначально хозяин пони Кирк Петракис приводил пони в паб в надежде использовать его в качестве терапевтического животного. Кроме того, Патрик посещал группы для восстановления психического здоровья, больницы и специальные школы. Постепенно он превратился в местную знаменитость. В пабе для него выделили отдельный уголок. Теперь пони часто можно заметить за распитием напитков.

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Политическая карьера Патрика началась после петиции, которую подписали сотни жителей Кокингтона. Они предлагали отдать ему пост главы деревни, пустующий с 2019 года, когда скончался прежний мэр Дон Миллс.

В итоге питомца Петракиса признали неофициальным мэром Кокингтона и первым мэром-пони в Великобритании. Хозяева соорудили для него специальный офис с подсветкой и эмблемой в виде фиолетового мака.

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Алиса Дмитриева
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