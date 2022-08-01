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Пассажир самолета поел в «Макдоналдсе» и поставил под угрозу безопасность страны

Пассажира самолета оштрафовали на 2,6 тысячи долларов из-за ввоза в Австралию бургера

Фото: Daily Mail

В Австралии пассажира самолета оштрафовали на 2,6 тысячи долларов (около 162 тысяч рублей) из-за взятой на борт еды из «Макдоналдса». Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, мужчина прилетел в Австралию с острова Бали — перед вылетом он купил в сети ресторанов «Макдоналдс» два бургера и взял их с собой в самолет. По прибытии путешественника задержали пограничники — по закону любой въезжающий в страну должен декларировать товары (в том числе и еду), приобретенные за границей.

Власти Австралии заявили, что действия пассажира поставили под угрозу безопасность страны. По словам министра сельского хозяйства республики Мюррея Уотта, последние несколько месяцев в Индонезии распространился ящур — острое вирусное заболевание, которому наиболее подвержен крупный рогатый скот, свиньи, козы, овцы и олени.

Уоттс подчеркнул, что если в Австралию будет ввезен ящур из-за «безответственных путешественников», то это будет стоить животноводческой отрасли порядка 80 миллиардов долларов, а борьба с инфекцией может продлиться 10 лет.

«Биобезопасность — это не шутки. Она помогает защитить рабочие места, наши фермы, продукты питания и поддерживает экономику», — добавил министр.

Ранее в июле австралийская таможня оштрафовала вернувшуюся из Сингапура туристку за недоеденный бутерброд, который девушка забыла задекларировать по приезде на родину. По прилете в Австралию путешественницу задержали сотрудники таможни, так как она нарушила правила биобезопасности республики.

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Мария Гейн
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