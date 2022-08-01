Крупный пожар в промзоне российского города попал на видео

Очевидцы сняли на видео крупный пожар в промзоне Нефтекамска

Крупный пожар произошел в промзоне в Нефтекамске. Видео очевидцев с места происшествия опубликовало агентство «Татар-информ».

На появившихся кадрах видно, как мощные клубы дыма поднимаются над зданием на высоту нескольких метров. В результате происшествия пострадавших нет.

Позже выяснилось, что в здании в российском городе загорелся утеплитель, который был складирован на открытой площадке.

Ранее в Челябинской области загорелся подземный газопровод возле поселка Цвиллинга в Чесменском районе. Причиной возгорания стала разгерметизация газопровода. На поврежденном участке газопровода были перекрыты все задвижки, однако это не повлияло на газоснабжение потребителей.