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Кремль ответил на вопрос о дальнейшем продвижении российских войск на Украине

Представитель Кремля Песков не стал говорить о дальнейшем продвижении войск РФ на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал говорить о дальнейшем продвижении российских войск в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующий вопрос он переадресовал Министерству обороны, сообщает в понедельник, 1 августа, ТАСС.

«Вы меня спрашиваете о тактических маневрах в ходе специальной военной операции. Эти вопросы следует адресовать министерству обороны», — сказал он.

Игорь Дмитров
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