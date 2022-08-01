Кремль ответил на вопрос о дальнейшем продвижении российских войск на Украине

Представитель Кремля Песков не стал говорить о дальнейшем продвижении войск РФ на Украине

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал говорить о дальнейшем продвижении российских войск в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующий вопрос он переадресовал Министерству обороны, сообщает в понедельник, 1 августа, ТАСС.

«Вы меня спрашиваете о тактических маневрах в ходе специальной военной операции. Эти вопросы следует адресовать министерству обороны», — сказал он.