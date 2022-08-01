Угрозу от утечки радиоактивной воды внутри энергоблока на японской АЭС оценили

Академик Мясоедов: угрозы для экологии от утечки радиоактивной воды на японской АЭС нет

Опасности для окружающей среды от утечки радиоактивной воды внутри энергоблока на японской АЭС нет. Так в беседе с «Лентой.ру» оценил угрозу председатель Межведомственного научного совета по радиохимии при Президиуме Российской академии наук и «Росатоме», академик РАН Борис Мясоедов.

1 августа в Японии на третьем реакторе АЭС «Михама» произошла утечка радиоактивной воды. Уточняется, что утечка семи тонн воды случилась внутри энергоблока. По данным компании-оператора станции Kansai Electric Power, влияния на окружающую среду нет.

Я не вижу никакой угрозы из той информации, которая известна Борис Мясоедов академик РАН

«Утечка произошла внутри станции, а это абсолютно безопасно. Все, что есть внутри станции, создается в соответствии с существующими критериями. Известно, что бывают протечки в водоохлаждаемых реакторах, но все это происходит внутри станции», — сообщил Мясоедов.

Он отметил, что Япония очень серьезно относится к экологии. «Эта страна очень ответственна в заботе об окружающей среде. И если компания-оператор подтверждает, что вне станции вода не поступила, значит, это абсолютно безопасно», — подытожил академик РАН.

29 июля появилась информация, что премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления в обзорной конференции стран-подписантов Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке готовится представить план реализации общемирового ядерного разоружения. Политик добавил, что страна будет придерживаться прежних трех безъядерных принципов — не иметь, не производить и не ввозить на территорию Японии ядерное оружие.