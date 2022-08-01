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Китайские самолеты вошли в опознавательную зону тайваньских систем ПВО

Четыре китайских истребителя вошли в опознавательную зону систем ПВО Тайваня

Фото: Aly Song / Reuters

Четыре истребителя Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону систем противовоздушной обороны Тайваня. Об этом сообщило тайваньское министерство обороны, передает ТАСС.

Речь идет о боевых самолетах J-16, которые участвовали в маневрах китайских вооруженных сил. Они прошли над юго-западной акваторией острова. Чтобы предотвратить нарушение границы, тайваньские военные развернули зенитные комплексы и распространили предупреждения по радио.

29 июля Военно-морские силы Китая начали двухдневные военные учения в Южно-Китайском море. По информации управления морской безопасности провинции Гуандун, маневры пройдут 29 и 30 июля в западной части пролива Цюнчжоу, который отделяет южную провинцию Гуандун от острова Хайнань.

Отмечается, что учения Пекина проходят на фоне поездки спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по странам Азии. Сообщалось, что в рамках турне она может посетить Тайвань. При этом источник NBC сообщал, что Белый дом поставил возможность посещения Тайваня под сомнение из-за неопределенности.

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Николай Чигасов
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