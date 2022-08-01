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Назван худший сценарий для Украины из-за эскалации на Тайване

Politico сообщила, что США переключат внимание с Украины на Тайвань в случае эскалации

Фото: Pixabay

США переключат внимание с конфликта на Украине на события вокруг Тайваня в случае эскалации на китайском острове. Такой худший сценарий для Киева назвала газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского дипломата.

«При худшем сценарии США переключат свое внимание с Украины на напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня», — сообщил собеседник издания.

Также он отметил, что пока ситуация на Тайване не вызывает беспокойство у НАТО. «Пока нет, но она может легко обостриться», — пояснил дипломат.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предупредил, что китайские власти готовятся жестко и решительно ответить Вашингтону в том случае, если спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершит визит на Тайвань.

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Марина Совина
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