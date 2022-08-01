16-летняя девушка спасла укушенного акулой купальщика

WJAX-TV: 16-летняя Надя Хикс спасла мужчину от укусившей его акулы

16-летняя Надя Хикс из США спасла мужчину, которого у нее на глазах укусила акула. Об этом сообщает WJAX-TV.

Инцидент произошел на пляже города Джэксонвилл, штат Флорида. Как рассказала девушка, она каталась на доске для серфинга и как раз плыла мимо одного из купальщиков, когда тот резко ушел под воду, начал размахивать руками и кричать.

«Рядом никого больше не было, и нужно было что-то срочно делать. Я толком-то и задуматься не успела. Он боролся с чем-то в воде, и мне очень не хотелось проверять, что случится, если я не помогу», — рассказала Хикс.

Девушка подплыла к мужчине, дала ему опереться на свою доску и помогла добраться до берега, где их встретили спасатели. Она рассказала, что у пострадавшего на ноге была большая открытая рана, и он сильно хромал. Его сразу же доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что 16-летний Макс Хейнс из США сумел отбиться от напавшей на него акулы. Инцидент произошел у берегов Лонг-Айленда в штате Нью-Йорк.

