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Турция заявила о времени прибытия первого судна с украинским зерном

Минобороны Турции: первое судно с украинским зерном прибудет в Стамбул 2 августа к 15:00

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Первое судно с украинским зерном, сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, прибудет в Стамбул 2 августа к 15:00 мск для инспекции трюма на предмет запрещенного груза. О времени прибытия торгового корабля заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар, сообщает агентство Anadolu.

«Завтра около 15:00 судно достигнет пролива Босфор, после его швартовки судно будет инспектировано совместной делегацией [Координационного центра по по безопасному вывозу зерна из украинских портов]», — рассказал министр обороны Турции.

Ранее стало известно, что сухогруз Razoni покинул порт Одессы.

31 июля в Минобороны Турции сообщили о скором начале вывоза зерна с Украины. Военное ведомство уточнило, что технические работы, касающиеся транспортировки зерновых, завершены, и поэтому отправка первых судов запланирована на 1 августа.

Соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море Россия, Турция, Украина и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В рамках документа Россия и Украина условились не наносить удары по судам, вывозящим зерно.

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Виктория Кондратьева
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