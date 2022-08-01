Многодетный россиянин заживо сжег жену при гостях

В Пензенском районе многодетный отец облил бензином жену и поджег

В Пензенском районе суд арестовал 32-летнего мужчину за убийство 37-летней супруги. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, утром 17 июля в гости к многодетной семье пришла пара с ребенком и еще один друг. Во время застолья пьяный хозяин поссорился с женой, взял из сарая бензин, облил им супругу и поджег. Гости старались потушить пламя, однако женщина получила сильные ожоги и скончалась в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Известно, что многодетный отец уже был ранее судим за причинение вреда здоровью погибшей супруге.

Ранее стало известно, что cуд рассмотрит дело жителя Урала, который заживо сжег начальника из-за задержки зарплаты.