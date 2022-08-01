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В России нашли свидетельства возрождения челноков

Объем выданных россиянам валютных кредитов вырос до максимума с 2019 года

Фото: Роман Мухаметжанов / Коммерсантъ

В июне объем выданных россиянам валютных кредитов вырос до максимума с 2019 года — до 70,7 миллиарда рублей (1,25 миллиарда долларов) против 45,2 миллиарда рублей (0,72 миллиарда долларов) в мае, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦБ. Эксперты находят в этой тенденции свидетельство возрождения деятельности челноков в стране.

Объем выдачи займов в валюте увеличивается второй месяц подряд, в несколько раз превышая средние показатели последнего времени. В то же время общий объем задолженности по таким кредитам падает — к началу июля он достиг 32,2 миллиарда рублей (0,62 миллиарда долларов, минус 14 процентов по сравнению с майским показателем).

Данные Банка России свидетельствуют, что в июне банки не выдавали валютную ипотеку, а уже существующие ипотечные займы ЦБ еще в конце мая призвал перевести в рубли. Хотя более детально о структуре валютных займов не сообщается, очевидно, что рост произошел за счет других видов кредитования. В крупнейших банках (ВТБ, Альфа-банке, МКБ, ПСБ, Совкомбанке) «Ъ» сообщили, что физлицам кредиты в валюте не предоставляются. Кроме того, в последнее время ЦБ подчеркивал тренд по девалютизации балансов кредитных организаций.

По мнению собеседника «Ъ» из экспертного сообщества, такие кредиты берут челноки: за пару недель им удается пустить в оборот полученные средства, продать привезенный товар в России и вернуть заем. Брать кредит в валюте выгодно из-за укрепления рубля и отсутствия необходимости конвертировать деньги — заплатить за товар можно сразу в долларах. «Если учесть, что получить валютный кредит заемщику с улицы непросто и что в начале июня увеличили сумму перевода физическими лицами за границу, то можно предположить, что эта схема хорошо продумана», — подчеркнул источник газеты.

Специалисты по потребительскому рынку также фиксируют рост интереса челноков к валютным кредитам. У торговцев появился шанс расширить бизнес на фоне ухода иностранных брендов из России, считает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Как отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, займы берутся на закупку и реализацию малых партий потребительских товаров.

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«Пока крупные корпорации выстраивают цепочки поставок для организации параллельного импорта, на "Авито" и на рынках уже можно приобрести смартфоны флагманских моделей по турецким или эмиратским ценам в пересчете по текущему курсу. Тогда как цены в торговых сетях на аналогичные модели могут быть выше на 30-50 процентов», — рассказал один из экспертов.

Ранее 1 августа стало известно, что пивоваренный концерн Heineken решил уйти из России. Компания планирует во втором полугодии 2022 года достичь соглашения о продаже своего российского бизнеса новому владельцу. Компания оценила свои активы в России в 475 миллионов евро.

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Софья Ермакова
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