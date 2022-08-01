Тейлор Свифт подверглась критике из-за частых перелетов на личном джете

Тейлор Свифт раскритиковали из-за загрязняющих воздух частых перелетов на личном джете

32-летннюю американскую исполнительницу Тейлор Свифт подвергли критике в Сети из-за частых перелетов на личном джете. Об этом сообщает Los Angeles Times

Британская компания Yard, специализирующаяся на маркетинге устойчивого развития, проанализировала количество перелетов артистки с начала этого года. Для этого организация использовала информацию из Twitter-аккаунта CelebJets, которая рассказывает о поездках знаменитостей на частных джетах.

Оказалось, что с 1 января по 19 июля частный самолет исполнительницы совершил 170 перелетов. В общей сложности, джет Свифт пробыл в воздухе 16 дней. В результате общий объем выбросов самолета составил 8 293,54 тонны углерода, что в разы превышает общий годовой объем выбросов одного человека.

Yard также составила рейтинг звезд, которые больше других загрязняют планету углеродом: второе место занял боксер Флойд Мейвезер, а третье — рэпер Jay-Z.

После обвинений в загрязнении воздуха с заявлением выступил представитель Свифт , отметив, что артистка часто сдает свой личный джет в аренду другим людям. «Приписывать ей большинство или все эти поездки вопиюще неверно», — подчеркнул менеджер звезды.

В начале июля стало известно, что в дом Тейлор Свифт дважды проник мужчина. Сталкером оказался 35-летний житель Нью-Йорка, ему предъявлены обвинения в незаконном проникновении и преследовании.

