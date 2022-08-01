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Байден проявил слабость во время разговора с лидером Китая о Тайване

AS: аналитик Семпа указал на слабость Байдена в разговоре с Си Цзиньпином о Тайване

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден проявил слабость в телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином по вопросу Тайваня. Такое мнение выразил в статье для журнала American Spectator (AS) эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.

По словам обозревателя, сообщения СМИ о беседе политиков наталкивают на мысль о том, что лидер Китая без колебания жестко предостерег Байдена от вмешательства в ситуацию с Тайванем.

При этом Белый дом предпочел не напоминать о предупреждении китайского лидера в расшифровке диалога. «Не стоит ожидать от Байдена признания, что Си Цзиньпин "разбил его в пух и прах". Но, судя по всему, именно это и произошло во время их длительного разговора», — отметил аналитик.

Семпа полагает, что КНР чувствует слабость и разобщенность в США а также учитывает запинки Байдена на пресс-конференциях и падение его рейтинга одобрения в стране до исторического минимума. «Что еще важнее, Китай наблюдал за тем, как США провалили вывод войск из Афганистана при администрации Байдена», — указывается в статье.

30 июля спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси вылетела из США в азиатский регион. В СМИ высказывались предположения, что Пелоси вопреки возражениям Китая направляется в Тайвань, однако официальных подтверждений этого пока не поступало.

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Марина Совина
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