Сообщение о заморозке строительства терминала аэропорта оказалось недостоверным

Информация о заморозке строительства терминала аэропорта в Воронеже не подтвердилась

Сообщение о заморозке строительства терминала аэропорта в Воронеже оказалось недостоверным.

«Коммерсантъ» 28 июля сообщил, что холдинг «Новапорт» приостановил строительство нового терминала аэропорта Воронежа стоимостью 5,5 миллиарда рублей. Отмечалось, что работы были прерваны после завершения фундамента и технически могут возобновиться в течение восьми месяцев.

По данным издания, причиной для такого решения стала изменившаяся экономическая ситуация, повышение цен на импортные стройматериалы и сложности с их доставкой, а также снижение пассажиропотока в Центральной России и неясные перспективы возобновления гражданских полетов из Воронежа. Также в публикации утверждалось, что в дальнейшем проект может подорожать на 20 процентов.

При этом «Коммерсантъ» ссылался на источники в местных органах власти, строительных организациях и самом «Новапорте», не раскрывая никаких данных о них, что может свидетельствовать о недостоверности сообщенной ими информации.

В то же время турецкая компания Limak Marash, которая выступает подрядчиком возведения нового терминала, опровергла сообщения о заморозке строительства. Отвечая на запрос «Коммерсанта», там заявили, что все работы ведутся согласно утвержденному с заказчиком графику, и заверили, что на данный момент никаких проблем с поставкой материалов и оборудования для выполнения работ по строительству нового терминала нет.

В свою очередь гендиректор аэропорта Роман Фроленко также заявил, что строительство нового терминала продолжается, несмотря на международную обстановку. Он допустил, что некоторые изменения в объемах финансирования возможны, однако они не будут критичными. Кроме того, Фроленко подчеркнул, что скорее всего работы будут завершены в срок, в том числе благодаря мерам федеральной и региональной поддержки.

Публикация получила распространение в ряде региональных и отраслевых СМИ. В частности, информацию о приостановке строительства появилась в региональных разделах «АиФ», «МК», а также на сайтах REGNUM, «Обозреватель.Врн» и «Новостройки России». При этом в дальнейшем СМИ выпустили опровержение данной информации. В частности, новость-первоисточник также была дополнена комментарием Limak Marash.