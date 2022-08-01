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Украинская тероборона пожаловалась на низкое качество поставляемых машин

Капитан украинской теробороны пожаловался на качество поставляемых волонтерами машин

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Автомобили, которые передаются украинским войскам волонтерами, поступают практически с исчерпанным ресурсом, а средств для их ремонта нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова капитана украинской 103-й отдельной бригады территориальной обороны, бывшего главу львовского областного совета Александра Ганущина.

«Целый ряд автомобилей стоит спрятанный в лесу, а ехать не может, потому что их ресурс исчерпан, а ремонтировать нечем», — ответил в эфире украинского телеканала Ганущин на вопрос о том, чего больше всего не хватает Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он также сказал, что «было бы неплохо, если бы те волонтерские организации, которые поставляли нам автомобили, позаботились об их обслуживании».

Ранее в Минобороны России заявили о массовом дезертирстве в рядах украинской армии. По словам официального представителя Минобороны генерала-лейтенанта Игоря Конашенкова, массовое дезертирство зафиксировано в 128-й горно-штурмовой и 93-й механизированной бригадах. Деморализованные серьезными безвозвратными потерями в своих бригадах солдаты ВСУ начали массово оставлять боевые позиции.

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Василий Мека
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