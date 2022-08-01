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Россиянин убил знакомую в лесу и спустя 10 лет пришел в полицию с повинной

Под Саратовом россиянин убил знакомую в лесу и спустя 10 лет пришел в полицию с повинной

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Саратовской области 30-летний местный житель признался в убийстве 28-летней женщины, совершенном 10 лет назад. Об этом в понедельник, 1 августа, Ленте.ру сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 2 ноября 2012 года фигурант, которому в то время было 20 лет, из-за внезапной личной неприязни убил знакомую в лесу возле села Скачиха. Чтобы скрыть преступление, молодой человек вырыл яму и спрятал в ней тело, засыпав его землей.

31 июля 2022 года он пришел в отдел полиции с повинной и рассказал о содеянном. Сейчас с мужчиной проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Мурманске россиянин убил мать, расчленил ее тело и спрятал голову в лесу.

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Елизавета Новикова
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