В США провели учения с макетами российской техники

На учениях в США задействовали макеты российских БТР-90 на базе Humvee

В США провели учения Национальной гвардии на базе Кэмп-Робертс в Калифорнии. В ходе маневров военные использовали надувные макеты российских бронетранспортеров БТР-90 на шасси автомобилей Humvee, пишет Defence Blog.

Автомобили оснастили комплектом визуальной модификации с легким каркасом, который удерживает тканевые покрытия, и надувными элементами. Машины имитировали действия бронетранспортеров БТР-90 российского производства. Отмечается, что эксплуатация автомобилей дешевле, чем эксплуатация танков и боевых машин пехоты, которые имитируют технику условного противника.

Машины оснастили лазерной системой MILES (Multiple Integrated Laser Engagement System), которая позволяет регистрировать условные попадания в ходе учений. Также Humvee получили пулеметы для имитации стрельбы.

БТР-90 впервые представили в 1994 году. Машина прошла испытания, но серийно бронетранспортер не выпускали. Плавающий БТР-90 получил бортовую информационно-управляющую систему и днище V-образной формы, которое усиливало противоминную защиту. В арсенал БТР-90 вошла пушка 2А42 калибра 30 миллиметров, гранатомет АГС-17, пулемет и противотанковые ракеты.

В феврале стало известно, что американские военные получат макеты российских танков Т-72Б3М и китайских боевых машин пехоты (БМП) VN17 на шасси БМП M2 Bradley.