Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Легендарный плеер Winamp вернулся

Gearrice: вышла новая версия музыкального плеера Winamp

Кадр: RetroFors / YouTube

Популярный в девяностых и нулевых годах музыкальный плеер Winamp получил новую версию. Об этом сообщает издание Gearrice.

Журналисты медиа обнаружили в сети ссылки на версию Winamp под номером 5.9. Авторы отметили, что апдейт программы вышел впервые за четыре года, однако приложение доступно в бета-версии. Разработчики добавили в медиаплеер совместимость с Windows 11, поддержку аудиофайлов .itz, .mdz, .s3z и .xmz, раздел подкастов и стриминга. Также авторы обновления исправили некоторые ошибки.

В новой версии легендарного в кругах интернет-пользователей плеера убрали поддержку Windows XP и Vista. Для установки и запуска Winamp необходимо наличие Windows 7 или более новой операционной системы (ОС) от Microsoft. Журналисты объяснили, что некоторые из классических тем оформления интерфейса были удалены, так как их «невозможно вписать в новые ОС».

Материалы по теме:
Microsoft представила Windows 11: новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Microsoft представила Windows 11:новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
24 июня 2021
Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Нам бы их проблемыСмартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
17 января 2021

В заключение авторы рекомендовали с осторожностью устанавливать новую программу. По их словам, бета-версия Winamp нестабильна, что может повлиять на работу операционной системы. Журналисты предположили, что полноценная версия плеера появится в ближайшее время.

Winamp — универсальный медиапроигрыватель для компьютеров, работающих на базе ОС Microsoft Windows. Оригинальная версия программы была выпущена 7 июня 1997 года, в 2014 году корпорация AOL продала плеер сервису радиовещания Radionomy.

О том, что плеер Winamp получит редизайн и новую версию, стало известно в конце ноября прошлого года. «Происходит что-то великое. Мы создаем Winamp для нового поколения», — заявили разработчики программы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Порт Одессы покинуло первое судно с украинским зерном
В Москве умер последний председатель КГБ СССР
Кейт Миддлтон вышла в свет в коротких шортах и привлекла внимание публики
Умер автор комиксов о Человеке-пауке Рон Циммерман
Легендарный плеер Winamp вернулся
Россиянам предложили отправиться в Иран со скидкой
На Украине рассказали о поставке военных кораблей из Великобритании
«Динамо» нацелилось на футболиста сборной Мексики
Врач предупредила россиян об опасных после 30 лет группах продуктов
В МИД назвали число отказов стран Запада в выдаче преступников России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.