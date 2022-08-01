Легендарный плеер Winamp вернулся

Gearrice: вышла новая версия музыкального плеера Winamp

Популярный в девяностых и нулевых годах музыкальный плеер Winamp получил новую версию. Об этом сообщает издание Gearrice.

Журналисты медиа обнаружили в сети ссылки на версию Winamp под номером 5.9. Авторы отметили, что апдейт программы вышел впервые за четыре года, однако приложение доступно в бета-версии. Разработчики добавили в медиаплеер совместимость с Windows 11, поддержку аудиофайлов .itz, .mdz, .s3z и .xmz, раздел подкастов и стриминга. Также авторы обновления исправили некоторые ошибки.

В новой версии легендарного в кругах интернет-пользователей плеера убрали поддержку Windows XP и Vista. Для установки и запуска Winamp необходимо наличие Windows 7 или более новой операционной системы (ОС) от Microsoft. Журналисты объяснили, что некоторые из классических тем оформления интерфейса были удалены, так как их «невозможно вписать в новые ОС».

В заключение авторы рекомендовали с осторожностью устанавливать новую программу. По их словам, бета-версия Winamp нестабильна, что может повлиять на работу операционной системы. Журналисты предположили, что полноценная версия плеера появится в ближайшее время.

Winamp — универсальный медиапроигрыватель для компьютеров, работающих на базе ОС Microsoft Windows. Оригинальная версия программы была выпущена 7 июня 1997 года, в 2014 году корпорация AOL продала плеер сервису радиовещания Radionomy.

О том, что плеер Winamp получит редизайн и новую версию, стало известно в конце ноября прошлого года. «Происходит что-то великое. Мы создаем Winamp для нового поколения», — заявили разработчики программы.