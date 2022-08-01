Блогерша Fashion Mom рекомендует носить белую рубашку, чтобы выглядеть дорого

Популярная блогерша раскрыла способы выглядеть дорого без особых затрат. Соответсвующий ролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом Fashion Mom («Мама моды») рассказала, что необязательно покупать одежду исключительно люксовых брендов, чтобы выглядеть стильно и элегантно. В первую очередь, она порекомендовала составлять образы с белой рубашкой, поскольку она всегда выглядит уместно и удачно даже с простыми брюками.

Кроме того, по мнению юзерши, вместо ярких нарядов лучше носить монохромные, например, белый топ и джинсы в тон верха. Эффектность подобного трюка она также продемонстрировала на голубом образе, который состоял из укороченной блузки и шортов. «Главное — не переусердствуйте с украшениями — пусть они будут изящными и простыми», — заключила она.

Публикация женщины стала вирусной и набрала 1,4 миллиона просмотров. Зрители поблагодарили ее за советы в комментариях под постом. «Спасибо большое», «Ты лучшая», «Шикарные образы», «Никогда бы не подумала об этом», «Просто супер», — высказывались подписчики.

Ранее стилисты бренда Charuel назвали способ выглядеть дорого без лишних затрат. Представители марки порекомендовали носить светлые оттенки, покупать вещи, подчеркивающие достоинства фигуры, и уделять вниманию качеству ткани. По словам экспертов, даже дорогой свитер из кашемира будет выглядеть дешево, если он потерял форму и покрылся катышками.