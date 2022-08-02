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В опознавательную зону ПВО Тайваня вошел 21 китайский самолет

Минобороны Тайваня заявило о вхождении 21 самолета КНР в опознавательную зону ПВО острова

Фото: Aly Song / Reuters

В опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня вошел 21 военный самолет Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом со ссылкой на заявление Минобороны Тайваня сообщает РИА Новости.

В министерстве уточнили, что в операции были задействованы восемь истребителей J-11, десять J-16, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, а также два самолета Y-9 и Y-8, которые в зависимости от конфигурации могут выполнять различные задачи. По данным оборонного ведомства, самолеты совершили облет акватории к юго-западу от острова, при этом некоторые из них приближались к так называемой серединной линии Тайваньского пролива.

Ранее стало известно, что флот НОАК проведет крупные военные учения в акватории провинции Чжэцзян, которая граничит с Тайванем на севере. Уточнялось, что морские маневры с учебными стрельбами на фоне визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси пройдут с 3 по 5 августа.

Комментируя эту новость, Министерство обороны Тайваня предупредило, что подготовило план действий на случай чрезвычайных угроз и готово отреагировать на потенциально нежелательные сценарии развития событий. В оборонном ведомстве заверили, что осведомлены о происходящем близ границ и «направят соответствующие военные силы для защиты национальной безопасности».

Во вторник, 2 августа, сообщалось, что самолет спикера Пелоси приземлился в аэропорту Суньшан в Тайбэе около 17:42 по московскому времени. До этого, согласно данным авиарадаров, указанный самолет пролетел над островами Борнео и Сулавеси, затем повернул на север и, обогнув Филиппины, направился на Тайвань.

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Варвара Кошечкина
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