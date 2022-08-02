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В ЛНР заявили об обстрелах из М777 со стороны ВСУ

В ЛНР заявили, что ВСУ ведут огонь из гаубиц М777 в районе Артемовска

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Командир батальона оборонного ведомства Луганской народной республики (ЛНР) с позывным «Саид» заявил об обстрелах из американских артиллерийских гаубиц М777 со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова передает РИА Новости.

По словам военного, ВСУ ведут огонь из гаубиц в районе Артемовска. Кроме того, украинские силовики используют кассетные боеприпасы с минами «лепесток» для того, чтобы помешать войскам ЛНР. «Вроде мелочь, но неприятная вещь. Пытаются остановить нас, чтобы проход тормозился. "Лепестки" пока разгребешь, расстреляешь, тоже время проходит. Вроде убить не убьет, а ступню оторвать может», — рассказал командир.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении американской гаубицы M777 в районе Новопавловки на территории Донецкой народной республики (ДНР).

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Марина Совина
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