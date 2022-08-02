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Башаров заступился за обвиненного в домогательствах Вайнштейна

Марат Башаров заступился за обвиненного в домогательствах Харви Вайнштейна
Марат Башаров

Марат Башаров. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

47-летний российский актер и телеведущий Марат Башаров заступился за обвиненного в домогательствах и сексуальном насилии 70-летнего американского продюсера Харви Вайнштейна. Своим мнением артист поделился в интервью Teleprogramma.pro.

Башаров поведал, что американский кинодеятель испытывал слабость к женскому полу, а также добавил, что не видит в этом ничего отрицательного. Актер сравнил поведение Вайнштейна с поведением своего персонажа в сериале «Алла, такси».

«Да, у него была слабость, он любил женщин. Разве это плохо? Мой персонаж тоже любит женщин и свою работу. Но повторяю, что этот герой заканчивает не так, как Харви», — пояснил артист.

Башаров добавил, что очень жалеет Вайнштейна, который «сгорел на работе».

Обвинения в адрес голливудского шоумена впервые были обнародованы в 2017 году со страниц The New York Times. Тогда издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных Вайнштейна, пострадавших за последние 30 лет от домогательств.

Позже свои истории отношений с продюсером рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. 11 марта 2020 года продюсера приговорили к 23 годам лишения свободы, признав виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени.

В июне этого года стало известно, что Харви Вайнштейну предъявят новые обвинения в непристойном поведении.

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Анастасия Астахова
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