В Белоруссии создадут переносную станцию для обнаружения беспилотников

В Белоруссии создадут малогабаритную станцию для обнаружения беспилотников и вертолетов

В Белоруссии разрабатывают новую радиолокационную станцию (РЛС) ближней разведки «Клен», ее задача — обнаружение маловысотных и наземных целей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный военно-промышленный комитет страны.

«Кроме обнаружения беспилотников, а также вертолетов и легкомоторных самолетов, выполняющих полет на предельно малых высотах, "Клен" может применяться небольшими армейскими подразделениями как оперативный локатор для определения местоположения наземных движущихся целей — людей, колесно-гусеничной техники и т.д», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что малогабаритную станцию будет возможно устанавливать на стрелковое оружие, такое как крупнокалиберный пулемет. Как заявили в ГВПК Белоруссии, «Клен» будет способен вести автоматический обзор местности, обнаруживать, измерять координаты наземных и аэродинамических целей, а также сопровождать их. Сейчас первый опытный образец станции готовится к испытаниям.

В конце июня делегация Минска на форуме ОБСЕ пожаловалась на провокации со стороны Киева с применением беспилотников: только в мае границу Белоруссии нарушили 17 дронов, прилетевших со стороны Украины.