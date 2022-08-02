Бывший советник Трампа предрек Украине проблемы из-за характера Байдена

Джон Болтон заявил, что отсутствие решимости у Байдена не сулит Украине ничего хорошего

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон предрек Украине проблемы из-за характера нынешнего американского лидера Джо Байдена. Об этом он написал в статье для издания 19FortyFive.

Болтон считает, что Байден неоднократно демонстрировал слабость в отношениях с Китаем и Россией, подорвав тем самым авторитет США и навлекая новые угрозы и вызовы. «Отсутствие решимости не сулит ничего хорошего Украине, если российская спецоперация продолжится», — отметил он, добавив, что нерешительность проявляют и некоторые европейские страны, в частности Германия и Франция.

По мнению экс-советника Трампа, Россия и Китай извлекают «опасные уроки» из действий Байдена. Он также назвал администрацию президента «нерешительной, покорной и непоследовательной».

У Белого дома есть склонность уступать под давлением, добавил Болтон. В качестве примеров он привел вопрос по обмену заключенными с Россией, возвращение Вашингтона в иранскую ядерную сделку 2015 года и визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. По его словам, это «обнадеживает противников и вызывает тревогу у друзей США».

Ранее британский историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон заявил, что из-за совершенной властями США ошибки Украина может столкнуться с серьезными проблемами уже осенью этого года. По его словам, администрация Джо Байдена не сделала ничего, чтобы урегулировать кризис на Украине на первоначальном этапе.