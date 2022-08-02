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США отказались бряцать оружием перед Китаем

Координатор Белого дома Кирби: США не намерены вовлекаться в бряцанье оружием перед Китаем

Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань не является основанием для роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином, власти США не стремятся к такому развитию событий. Об этом в ходе брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

«США не хотят и не добиваются кризиса. Мы готовы реагировать на те меры, которые решится предпринять Китай. В то же время, мы не намерены вовлекаться в "бряцанье оружием"», — сказал Кирби, подчеркнув, что Вашингтон намерен сохранять каналы коммуникаций с Пекином открытыми.

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Марина Совина
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