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Полная блогерша рассмешила фанатов пародией на фото обнаженной Кейт Хадсон

Пародистка Селеста Барбер повторила позу Кейт Хадсон на фото и рассмешила фанатов

Фото: @celestebarber

Полная блогерша Селеста Барбер рассмешила фанатов своей пародией на фото обнаженной актрисы Кейт Хадсон. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

В своих соцсетях австралийка разместила коллаж из двух фото. На первом, оригинальном, американская кинозвезда Кейт Хадсон позирует топлес в трусах, прикрыв оголенную грудь волосами. Пародистка повторила упомянутый кадр в своей интерпретации.

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Так, Барбер предстала в бежевом топе и черных легинсах, которые подчеркнули живот и складки на талии. Образ дополнила прическа с взъерошенными волосами. На опубликованных снимках также запечатлен стол с грязной посудой, пустыми бутылками и бумажными стаканами для кофе.

Пост знаменитости набрал более 216 тысяч лайков и сотни комментариев. «За завтраком я выгляжу точно так же, как ты», «Я на стороне Селесты», «Ты великолепна», «Я смеюсь в голос, сидя в кресле дантиста», «Голосую за твою версию», — писали юзеры.

В июне блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, спародировала https://lenta.ru/news/2022/06/30/barber/ откровенный ролик модели Анастасии Кирилик. Пародистка сымитировала танец Анастасии, выполнив танцевальные движения рядом с ретромашиной, в коротких шортах и топе-бандо с пайетками.

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Полина Гераскина
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