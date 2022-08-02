В Нальчике состоялось первенство Кабардино-Балкарии по шахматам

В Нальчике провели отборочный этап по шахматам среди юниоров к первенствам СКФО и России

Турнир по шахматам среди юниоров состоялся в Нальчике, Кабардино-Балкария. Соответсвующий репортаж публикует местный портал «Вести КБР».

По информации издания, первенство проводили сразу на двух площадках: в клубе «Ладья» и центре «Каисса». Известно, что в нем участвовали мальчики и девочки, а также юноши и девушки в возрасте от девяти до 19 лет. Данные соревнования стали отборочным этапом к первенствам СКФО и России.

Отмечается, что турнир провели по круговой, или швейцарской системе. При этом к участию допустили шахматистов, которые заняли призовые места в первенствах городов и районов республики. Всего за досками оказались больше ста человек.

Ранее сообщалось, что в Башкирии прошло состязание по стрельбе из традиционного лука «Мәргән уҡсы». В межрегиональном соревновании приняли участие около 100 лучников из Калмыкии, Башкирии, Пермского края, Челябинской, Астраханской и Омской областей, а также из Москвы и Екатеринбурга. Победители определялись в пешем и конном турнирах и в разных техниках стрельбы.