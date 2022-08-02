Стало известно о намерении Британии присвоить золотой запас Венесуэлы

Венесуэльский депутат заявил, что Британия намерена присвоить золотой запас Венесуэлы

Власти Великобритании признают «фиктивное» правительство исполняющего обязанности президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, чтобы скрыть намерение присвоить себе хранящийся в Лондоне венесуэльский золотой запас. Об этом заявил депутат венесуэльской Национальной ассамблеи Хакобо Торрес, передает РИА Новости.

«Британское правительство нарушает международное право и отвергает законное представительство нашего Центрального банка и нашего правительства, чтобы оставить себе эти тонны золота», — сказал политик. По его словам, виной тому колониальный менталитет элит Великобритании, которые полагают, что являются хозяевами мира.

«[Британские власти] хотят произвольно распоряжаться ресурсами, принадлежащими венесуэльскому народу, у которого есть законное правительство, которым руководит президент [Венесуэлы] Николас Мадуро», — добавил Торрес.

29 июля высокий суд Великобритании отклонил иск президента Венесуэлы Мадуро о возвращении в страну золотых слитков на сумму около двух миллиардов долларов, которые находятся в подземном хранилище Банка Англии в Лондоне. Судья вынесла решение в пользу представителя оппозиции Хуана Гуайдо «касательно назначений в Центральный банк Венесуэлы (BCV)