Шойгу заявил о еще шести занятых Россией населенных пунктах в ДНР

Министр Шойгу заявил, что Россия за последнее время заняла 6 населенных пунктов в ДНР

За последнее время российские войска в ходе спецоперации заняли еще шесть населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Он уточнил, что речь идет о населенных пунктах Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское. «После взятия под контроль территории Луганской Народной Республики планово освобождается Донецкая Народная Республика», — подчеркнул глава Минобороны на селекторном совещании.

Шойгу добавил, что Вооруженным силам России также удалось взять под свой контроль крупнейшую в Европе Углегорскую теплоэлектростанцию, мощность которой составляет 3 тысячи 600 мегаватт.

Глава Минобороны также сообщил, что военные строители помогают налаживать мирную жизнь на занятых территориях.