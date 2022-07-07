Путин пообещал делать все для помощи живущим в Донбассе людям

Президент Путин заявил, что Россия будет делать все, чтобы помочь живущим в Донбассе людям

Россия и ее руководство будут делать все, чтобы чтобы помочь людям, живущим в Донбассе. Это пообещал президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.

«Россия, российские правительство, российское руководство все будет делать, чтобы помочь людям, которые там живут и которые там работают», — подчеркнул Путин.

Ранее глава российского государства заявил, что группировки «Восток» и «Запад» должны продолжить выполнять задачи по прежнему плану. Он выразил надежду на то, что на их направлениях ситуация будет такая же, как и на луганском до настоящего времени.

3 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении территории Луганской народной республики (ЛНР). Позже глава ЛНР Леонид Пасечник предложил провозгласить 3 июля новым Днем великой Победы.